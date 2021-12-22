Стрімке поширення нового варіанту коронавірусу Омікрон може виявитися згубним для систем охорони здоров’я багатьох держав. Про це попередили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у своєму щотижневому звіті після того, як стало відомо, що Омікрон зареєстрований вже в 106 країнах.

У документі також зазначено, що Омікрон дуже швидко поширюється навіть в регіонах, де рівень колективного імунітету досить високий.

Разом з тим, у ВООЗ поки що не ризикують говорити про ступінь тяжкості захворювання, викликаного новим штамом. Там інформують лише про те, що показники госпіталізацій з діагностованим Омікроном продовжують зростати, зокрема, в ПАР і Великій Британії.

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Особливо наголошується, що зараження Омікроном, на відміну від Дельта-штаму, досить важко переносять навіть люди, які вже пройшли базовий курс вакцинації.

Все це дає підстави експертам ВООЗ припустити, що подальше поширення Омікрона може щонайбільш негативно позначитися на системах охорони здоров’я, які просто можуть не витримати хвилі госпіталізації і важких випадків перебігу хвороби.

Головний чиновник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ганс Клюге 21 грудня закликав уряди підготуватися до значного сплеску заражень штамом коронавірусу Омікрон, який вже домінує в кількох країнах.

Джерело: ВООЗ