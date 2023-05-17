Участь у онлайн-відеоіграх є повсякденною рутиною для незліченної кількості молодих людей, забезпечуючи їм заповітне джерело розваги та зняття стресу.

Проте у суспільстві зростає занепокоєння з приводу потенційних ризиків надмірного проведення молоддю часу за онлайн-іграми. Уже говорять про ізоляцію, звикання, часті безпричинні зміни настрою, поведінки.

Ці побічні ефекти потенційно можуть посилити тривогу і депресію у деяких людей і по-різному вплинути на їхні соціальні стосунки.

Нещодавнє дослідження, представлене в журналі Sociological Focus, збагачує наявні знання про цю проблему.

Дослідницька група доктора філософії Тайлера Прохноу та докторки філософії Меган Паттерсон з Школи громадської охорони здоров’я Техаського університету та їхні колеги з Університету Північної Кароліни та Університету Бейлора проаналізували соціальну мережу, що складалася з учасників сайту онлайн-симуляторів футболу.

У цій грі учасники грають за головного тренера футбольної команди і змагаються з іншими учасниками сайту протягом 10 місяців. Вони спілкуються одне з одним через форуми сайту, чат і через прямий обмін повідомленнями.

Дослідники хотіли продемонструвати створення спільноти і неформальні стосунки, побудовані на основі цієї онлайн-гри.

– Багато людей відчувають спільність, підтримку і комфорт завдяки онлайн-іграм, і я думаю, що нам потрібно краще вимірювати ці зв’язки і зміцнювати їх, щоб поліпшити психічне здоров’я в сьогоднішню цифрову епоху, – говорить Прохноу.

37 учасників відповіли на опитування на початку і 40 – наприкінці гри. Водночас 30 учасників були представлені в обох вибірках.

Дослідники зібрали дані про вік, стать та інші демографічні фактори, а також про кількість годин, проведених на ігровому сайті та в інших відеоіграх.

Молоді гравці відповіли на запитання анкети про депресивні симптоми і необхідність говорити з кимось про свої проблеми. Дослідники також попросили учасників перерахувати людей у реальному житті та на ігровому сайті, з якими вони готові говорити про важливі життєві питання.

І виявили що соціальні мережі дають людям більше можливостей знайти підтримку. Неформальні зв’язки, які можна знайти в онлайн-іграх, можуть відіграти вирішальну роль у боротьбі зі стресорами і пошуку допомоги під час тривоги чи депресії.

Результати цього дослідження підкріплюють наявні дані щодо зв’язків між психічним здоров’ям, соціальною підтримкою та онлайн-іграми і свідчать про необхідність додаткових досліджень складних стосунків у цих сферах.

Джерело: SciTechDaily