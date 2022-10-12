Понад 500 тис. доз оновленої вакцини Comirnaty Original/Omicron BA.1 від Pfizer проти штаму Омікрон уже доставили в регіони України.

Препарат адаптований до захисту проти штаму Омікрон та його варіантів. Вакцини вже доставлені на обласні склади та розподілені по пунктах щеплення. Найбільшу кількість вакцин завезли у Дніпропетровську область (40 тис. доз), найменше – у Донецьку (5,7 тис. доз).

Вакцина призначена для проведення третього та четвертого щеплення українцям старше 18 років.

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Але спочатку потрібно отримати базовий курс вакцинації будь-якою з доступних вакцин. А через 5 місяців звернутися до пункту щеплення за наступною дозою.

Єврокомісія схвалила використання вакцини Comirnaty Original/Omicron BA.1 місяць тому. Україна стала першою країною за межами Євросоюзу, яка отримала оновлений варіант.

Статистика МОЗ показує, що за минулий тиждень кількість нових хворих на Covid-19 зменшилася: виявлено 36,4 тис. нових хворих, що на 6 тис. менше, ніж позаминулого тижня. Та рівень вакцинації теж зменшився: з 26 вересня до 2 жовтня щеплення зробили 213 тис. осіб, а з 3 до 9 жовтня вакцинувались 153 тис.

Зрозуміло, що не завжди українці мають можливість вакцинуватись проти коронавірусу. Та водночас хворі на Covid-19, що з ускладненнями потрапляють до лікарень, займають ліжка, які можуть будь-якої миті знадобитися постраждалим від ворожих обстрілів.

Коронавірус нікуди не зник. Україна лише підходить до піку хвороби. Держава забезпечує безоплатне щеплення вакцинами, які схвалені ВООЗ. Потрібно лише ваше бажання та трохи часу.

В Україні розпочали досліджувати стічні води на наявність Covid-19. За підтримки USAID закуплені тест-системи та витратні матеріали для лабораторних досліджень у чотирьох областях. Суть проєкту – за допомогою аналізу стічних вод визначити рівень зараження громадян. Так можна побачити реальну картину поширення Covid-19 у регіоні, включаючи безсимптомних носіїв і тих, хто не звернувся до лікаря. Аналогічні дослідження наразі проводять у США, Франції, Італії та Австрії.

Джерело: Михайло Радуцький