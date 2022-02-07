Після щеплення бустерною дозою у деяких громадян можуть виникати проблеми з оновленням сертифікатів про вакцинацію та завантаженням нової інформації.
Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич розповіла про причини та що робити у такому разі. За її словами, іноді це може бути пов’язано з невірно внесеними даними до ЕСОЗ.
– Ми бачимо деякі труднощі, пов’язані з тим, як вносяться дані, – зазначила Марія Карчевич.
Яку інформацію треба внести до системи:
- кількість і порядковий номер вакцини зазначається “1/1”;
- причина вакцинації – “Щеплення за станом здоров’я (планово)”;
- етап вакцинації – “Бустерна доза”.
Пацієнтам важливо знати цю інформацію, щоб разом з лікарем мати можливість звірити коректність введення даних після щеплення.
Вакцинація від коронавірусу триває в Україні уже майже рік. Окрім двох базових щеплень, українці можуть отримати бустерну дозу. Зробити її можна у пунктах масової імунізації.