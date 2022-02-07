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Оновлення Covid-сертифіката після бустерної дози – які дані потрібні

7 Лютого 2022, 12:54
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Після щеплення бустерною дозою у деяких громадян можуть виникати проблеми з оновленням сертифікатів про вакцинацію та завантаженням нової інформації.

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич розповіла про причини та що робити у такому разі. За її словами, іноді це може бути пов’язано з невірно внесеними даними до ЕСОЗ.

– Ми бачимо деякі труднощі, пов’язані з тим, як вносяться дані, – зазначила Марія Карчевич.

Яку інформацію треба внести до системи:

  • кількість і порядковий номер вакцини зазначається “1/1”;
  • причина вакцинації – “Щеплення за станом здоров’я (планово)”;
  • етап вакцинації – “Бустерна доза”.
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Пацієнтам важливо знати цю інформацію, щоб разом з лікарем мати можливість звірити коректність введення даних після щеплення.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні уже майже рік. Окрім двох базових щеплень, українці можуть отримати бустерну дозу. Зробити її можна у пунктах масової імунізації.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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