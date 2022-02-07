Після щеплення бустерною дозою у деяких громадян можуть виникати проблеми з оновленням сертифікатів про вакцинацію та завантаженням нової інформації.

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич розповіла про причини та що робити у такому разі. За її словами, іноді це може бути пов’язано з невірно внесеними даними до ЕСОЗ.

– Ми бачимо деякі труднощі, пов’язані з тим, як вносяться дані, – зазначила Марія Карчевич.

Яку інформацію треба внести до системи:

кількість і порядковий номер вакцини зазначається “1/1”;

причина вакцинації – “Щеплення за станом здоров’я (планово)”;

етап вакцинації – “Бустерна доза”.

Пацієнтам важливо знати цю інформацію, щоб разом з лікарем мати можливість звірити коректність введення даних після щеплення.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні уже майже рік. Окрім двох базових щеплень, українці можуть отримати бустерну дозу. Зробити її можна у пунктах масової імунізації.