Став відомий перелік препаратів, якими, згідно з оновленим у грудні 2021 року протоколом, в Україні лікуватимуть пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Зокрема, стало відомо, що два препарати вже закуплені. А саме – понад 66 тис. флаконів Ремдесивіру і понад 3 тис. флаконів Тоцилізумабу.

Крім того, підписано договір на поставку 300 тис. курсів Молнупіравіру – препарату для амбулаторного лікування коронавірусної інфекції, що дозволяє знизити ризики госпіталізації особливо для груп ризику.

Також підписано попередній договір про закупівлю 300 тис. курсів лікування препаратом Паксловід.

Раніше повідомлялося, що в кінці 2021 року на замовлення Міністерства охорони здоров’я держпідприємство Медзакупівлі придбало додаткову кількість препарату Тоцилізумаб для допомоги пацієнтам з Covid-19.