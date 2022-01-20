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Оновлений протокол: якими препаратами в Україні лікуватимуть Covid-19

20 Січня 2022, 17:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лекарства
Джерело: Depositphotos

Став відомий перелік препаратів, якими, згідно з оновленим у грудні 2021 року протоколом, в Україні лікуватимуть пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Зокрема, стало відомо, що два препарати вже закуплені. А саме – понад 66 тис. флаконів Ремдесивіру і понад 3 тис. флаконів Тоцилізумабу.

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Крім того, підписано договір на поставку 300 тис. курсів Молнупіравіру – препарату для амбулаторного лікування коронавірусної інфекції, що дозволяє знизити ризики госпіталізації особливо для груп ризику.

Також підписано попередній договір про закупівлю 300 тис. курсів лікування препаратом Паксловід.

Раніше повідомлялося, що в кінці 2021 року на замовлення Міністерства охорони здоров’я держпідприємство Медзакупівлі придбало додаткову кількість препарату Тоцилізумаб для допомоги пацієнтам з Covid-19.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , Ліки , лікування , МОЗ України
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