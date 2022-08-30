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Оновлений закон Про лікарські засоби: які зміни на нас чекають

30 Серпня 2022, 12:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Президент України підписав проект нового Закону України “Про лікарські засоби”, який покликаний гармонізувати українське законодавство з нормативно-правовими актами Європейського Союзу. Також він вводить єдину термінологію і правила регулювання фармацевтичного ринку.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Оновлений закон “Про лікарські засоби ” імплементує кращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі, – пояснює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Оновлений закон визначає:

  • умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів;
  • умови виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду ліків;
  • права та обов’язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади та посадових осіб у відповідній сфері;
  • створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Відзначається, що оновлений закон поліпшить захист інтересів споживачів і дозволить знизити рівень корупції на фармацевтичному ринку.

Закон також врегулює роботу інтернет-аптек щодо правил дистанційної торгівлі ліками та їхньої доставки.

Джерело
МОЗ
Теги
Закон Ліки МОЗ України Президент України
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