Президент України підписав проект нового Закону України “Про лікарські засоби”, який покликаний гармонізувати українське законодавство з нормативно-правовими актами Європейського Союзу. Також він вводить єдину термінологію і правила регулювання фармацевтичного ринку.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
– Оновлений закон “Про лікарські засоби ” імплементує кращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі, – пояснює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
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Оновлений закон визначає:
- умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів;
- умови виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду ліків;
- права та обов’язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади та посадових осіб у відповідній сфері;
- створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.
Відзначається, що оновлений закон поліпшить захист інтересів споживачів і дозволить знизити рівень корупції на фармацевтичному ринку.
Закон також врегулює роботу інтернет-аптек щодо правил дистанційної торгівлі ліками та їхньої доставки.