30 Серпня 2022, 12:19 Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я

Президент України підписав проект нового Закону України “Про лікарські засоби”, який покликаний гармонізувати українське законодавство з нормативно-правовими актами Європейського Союзу. Також він вводить єдину термінологію і правила регулювання фармацевтичного ринку. Про це повідомила пресслужба МОЗ. – Оновлений закон “Про лікарські засоби ” імплементує кращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі, – пояснює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Читайте також: Вже з 1 вересня: у Польщі запрацює медичний хаб для українських пацієнтів Зараз дивляться Оновлений закон визначає: умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів;

умови виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду ліків;

права та обов’язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади та посадових осіб у відповідній сфері;

створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами. Відзначається, що оновлений закон поліпшить захист інтересів споживачів і дозволить знизити рівень корупції на фармацевтичному ринку. Закон також врегулює роботу інтернет-аптек щодо правил дистанційної торгівлі ліками та їхньої доставки.

Джерело МОЗ

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