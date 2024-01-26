У Дніпрі, в реабілітаційному центрі Recovery, військовий, який втратив ногу, вчиться користуватися протезом.

Реабілітаційний центр

В Реабілітаційному центрі Recovery, заснованому Віктором та Оленою Пінчуками, фахівці щоденно використовують сучасні методи лікування для відновлення функцій опорно-рухового апарату військових та цивільних громадян, які втратили кінцівки.

Досвідчені фахівці активно беруть участь у підготовці та супроводі процесу протезування.

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Співпраця реабілітаційного центру та протезного підприємства сприяє швидшому поверненню до повноцінного життя пацієнтів.

Допомога бійцю

Один із пацієнтів, Денис, служив у Збройних силах України, втратив ногу під час бою на Харківському напрямку в серпні 2023 року.

Коли боєць потрапив до медзакладу, самостійно пересуватися не міг.

Спочатку військовий тільки лежав, потім почав використовувати крісло та ставати на милиці.

Фахівці з реабілітації мали зробити все, аби Денис став максимально сильним та витривалим.

Пізніше хлопцю поставили протез. Зараз він потроху опановує нову кінцівку та проходить реабілітацію.

Джерело: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради

Фото: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради