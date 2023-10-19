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Операція і дев’ять сеансів імунотерапії: британка два роки лікувалася від раку, якого не було

19 Жовтня 2023, 11:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
родимка
Джерело: Pexels

33-річна театральна візажистка Меган Ройл із Великої Британії пройшла два роки виснажливого лікування меланоми, перш ніж медики визнали, що діагноз був хибний і ніякого раку в жінки немає.

У 2019 році медики Національної служби охорони здоров’я (NHS) виявили у Меган меланому – найсмертоносніший тип раку шкіри. Жінці тоді було 29 років і вона пройшла дев’ять курсів імунотерапії.

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Ройл, яка жила на той час у Лондоні, навіть вирішила заморозити яйцеклітини, бо завжди мріяла мати дітей.

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– У мене немає пояснення, як і чому це сталося. Я прожила два роки, вірячи, що в мене рак, пройшла все лікування, а потім мені сказали, що раку взагалі не було, – розповідає Меган.

Уперше на дерматологічне обстеження Меган направив її лікар 2019 року, коли вона повідомила, що родимка на її плечі збільшилася в розмірах, почала свербіти і вкрилася кіркою.

Після проведення біопсії медики повідомили, що у неї меланома – рак, який поширюється на інші частини тіла, вражає більше ніж 15 тис. британців щороку, вбиваючи приблизно 2 500 осіб.

Потім її направили в спеціалізоване онкологічне відділення Королівської лікарні Марсдена. Там перевірили біопсію і підтвердили діагноз.

Після висічення тканини завширшки 2 см для видалення “раку” Меган пройшла ще дев’ять циклів лікування імунотерапією, яка могла вплинути на фертильність пацієнтки, тому їй порадили зберегти яйцеклітини.

Звістка про те, що в неї немає ознак хвороби, застала жінку на півночі країни, куди вона поїхала, коли через Covid-карантин театр призупинив роботу.

– Можна подумати, що першою емоцією буде полегшення, і в якомусь сенсі так воно й було, але я б сказала, що сильнішими емоціями були розчарування і гнів, – зізналася Меган.

Повідомляється, що жінка отримала компенсації від трастів Фонду охорони здоров’я Роял Марсден та Імперського коледжу Національної служби охорони здоров’я (NHS), оскільки обидва невірно витлумачили результати її аналізів.

Джерело
Daily Mail
Теги
Велика Британія Лікування раку Медики Онкологія
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