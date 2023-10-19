33-річна театральна візажистка Меган Ройл із Великої Британії пройшла два роки виснажливого лікування меланоми, перш ніж медики визнали, що діагноз був хибний і ніякого раку в жінки немає.

Doctors told me I had a deadly skin cancer but I NEVER had the disease https://t.co/DfK0P4Jp8v via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) October 19, 2023

У 2019 році медики Національної служби охорони здоров’я (NHS) виявили у Меган меланому – найсмертоносніший тип раку шкіри. Жінці тоді було 29 років і вона пройшла дев’ять курсів імунотерапії.

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Ройл, яка жила на той час у Лондоні, навіть вирішила заморозити яйцеклітини, бо завжди мріяла мати дітей.

– У мене немає пояснення, як і чому це сталося. Я прожила два роки, вірячи, що в мене рак, пройшла все лікування, а потім мені сказали, що раку взагалі не було, – розповідає Меган.

Уперше на дерматологічне обстеження Меган направив її лікар 2019 року, коли вона повідомила, що родимка на її плечі збільшилася в розмірах, почала свербіти і вкрилася кіркою.

Після проведення біопсії медики повідомили, що у неї меланома – рак, який поширюється на інші частини тіла, вражає більше ніж 15 тис. британців щороку, вбиваючи приблизно 2 500 осіб.

Потім її направили в спеціалізоване онкологічне відділення Королівської лікарні Марсдена. Там перевірили біопсію і підтвердили діагноз.

Після висічення тканини завширшки 2 см для видалення “раку” Меган пройшла ще дев’ять циклів лікування імунотерапією, яка могла вплинути на фертильність пацієнтки, тому їй порадили зберегти яйцеклітини.

Звістка про те, що в неї немає ознак хвороби, застала жінку на півночі країни, куди вона поїхала, коли через Covid-карантин театр призупинив роботу.

– Можна подумати, що першою емоцією буде полегшення, і в якомусь сенсі так воно й було, але я б сказала, що сильнішими емоціями були розчарування і гнів, – зізналася Меган.

Повідомляється, що жінка отримала компенсації від трастів Фонду охорони здоров’я Роял Марсден та Імперського коледжу Національної служби охорони здоров’я (NHS), оскільки обидва невірно витлумачили результати її аналізів.