Однорічна Злата бореться з агресивною формою раку мозку. Їй зробили одну з найважчих та найскладніших операцій, аби врятувати життя.

Нейрохірурги видалили трисантиметрову ракову пухлину із мозку однорічної дитини під час обстрілу, коли Львів був знеструмлений. Операцію виконали в Лікарні Святого Миколая. Вона була останнім шансом врятувати маля, яке буквально згасало на очах.

За місяць до операції рак вперше проявив себе підвищеною температурою та блювотою. За лічені дні однорічна Злата із Житомира, перестала сидіти та ходити. Зрештою дитина могла лише лежати, закинувши голову назад. Дівчинку мучив нестерпний біль.

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Лікарі виявили об’ємну пухлину, що притискала стовбур мозку до кістки головного. Це саме та ділянка, яка контролює життєво важливі функції. Ось чому у Злати почалися проблеми з ковтанням і диханням.

На той час циркуляція рідини у мозку підтримувалась лише завдяки спеціальній шунтувальній системі. Врятувати дитину могла лише операція одного із найвищих рівнів складності. І зволікати не можна.

Пухлина розташована в небезпечному місці. Під час операції може статися сильна крововтрата в ділянці втручання. Попри ризики, операція триває без ускладнень.

І ось, коли нейрохірурги переходять до завершального етапу, у Львові почулись вибухи. Світло в операційній пропало.

Кілька секунд пішло на те, аби увімкнулися генератори. Лампи знову засвітили. Нейрохірурги продовжили працювати. Навіть попри небезпеку – зупинити втручання вони не могли. На вагах – дитяче життя.

Згодом з’ясується: у Злати – одна із найпоширеніших внутрішньочерепних видів пухлин – епендимома. Це агресивне ракове захворювання, що швидко прогресує та поширюється на прилеглі структури мозку.

Пухлина у дівчинки досягла розміру трьох сантиметрів. Її успішно видалили.

Після втручання Златочку більше не мучить жахливий біль, вона уже сидить та з допомогою мами може стояти.

Попереду у неї наступний етап боротьби за життя – курси хіміотерапії.

Тим часом команда дитячого центру нейрохірургії Лікарні Святого Миколая під керівництвом Михайла Ловги продовжує приймати найважчих пацієнтів з усіх куточків України. Адже багато медичних закладів зазнали руйнувань під час війни.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова