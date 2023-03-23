Фахівці клінічної лікарні Феофанія провели успішну операцію з пересадки легень. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Нові легені та шанс на нове життя отримав 51-річний чоловік, який мав складне захворювання. Пацієнт перебував на постійній кисневій підтримці, – йдеться в повідомленні.

Операція тривала 12 годин, зараз чоловік перебуває в реанімації, його стан задовільний.

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Донором стала 60-річна жінка, якій медики констатували смерть мозку через геморагічний інсульт. Прийняте її рідними рішення дало можливість після смерті пацієнтки врятувати життя ще трьом людям.

Так, медики Феофанії пересадили печінку 62-річному чоловікові, а в Інституті нефрології та Інституті хірургії та трансплантології двом жінкам трансплантували нирки.

Всі пацієнти, яким пересадили органи, почуваються задовільно. Пересаджені органи працюють.

Фото: МОЗ