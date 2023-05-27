Система SurgiBox складається з купола з проймами всередину, модуля, який фільтрує і регулює потік повітря, й акумулятора. Усе це поміщається в рюкзаку та може бути налаштоване за лічені хвилини.

Ця розробка американських дослідників покликана убезпечити хірургічне втручання там, де немає стерильних операційних. Або в таких ситуаціях, коли погані погодні умови чи стихійні лиха не дають можливості провести життєво необхідну операцію для порятунку життя людині.

SurgiBox: Bringing Safe Surgery to Patients Everywhere – Demonstrated Successfully in Ukraine https://t.co/PbnBBI68VU — SciTechDaily (@SciTechDaily1) May 22, 2023

Концепція SurgiBox була успішно продемонстрована під час гуманітарної місії в Україні.

Оперативне командування Південь відправило лист розробникам, у якому подякувало компанії за порятунок 31 життя.

Через пошкодження агресором інфраструктури охорони здоров’я лікарі України також використовували систему для приймання пологів, при інфекціях жовчного міхура і видаленні апендициту.

SurgiBox наразі нарощує виробництво своїх систем напередодні другої сертифікації медичного пристрою в Європейському Союзі. Цього літа відбудеться офіційний запуск продукту в 28 країнах світу.

Першу повноцінну партію SurgiBox буде відправлено організації Лікарі без кордонів.

У довгостроковій перспективі команда SurgiBox вважає, що система може бути використана для проведення хірургічних операцій просто у ліжку хворого, особливо, якщо це пацієнти літнього віку або люди, особливо вразливі до інфекцій.

Джерело: SciTechDail

Фото: Zelenskiy/Official