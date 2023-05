Система SurgiBox складається з купола з проймами всередину, модуля, який фільтрує і регулює потік повітря, й акумулятора. Усе це поміщається в рюкзаку та може бути налаштоване за лічені хвилини.

Ця розробка американських дослідників покликана убезпечити хірургічне втручання там, де немає стерильних операційних. Або в таких ситуаціях, коли погані погодні умови чи стихійні лиха не дають можливості провести життєво необхідну операцію для порятунку життя людині.

SurgiBox: Bringing Safe Surgery to Patients Everywhere – Demonstrated Successfully in Ukraine https://t.co/PbnBBI68VU

— SciTechDaily (@SciTechDaily1) May 22, 2023