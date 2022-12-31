В Україні із 1 січня зміняться правила видачі лікарняних листів. Раніше рішення про виплату ухвалювала комісія соцстрахування на підприємстві, а з 2023 року ця функція буде покладена на роботодавців чи уповноважених ними осіб.

Змінено також термін розгляду лікарняних та рішення про виплату. Наразі надається 10 днів з дня надходження роботодавцю лікарняного за тимчасовою непрацездатністю (днем надходження вважають восьмий день після закриття лікарняного).

П’ять днів дають на повідомлення працівника про відмову в оплаті та три дні – з дня надходження до роботодавця лікарняного у зв’язку з вагітністю та пологами (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного).

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Заяви-розрахунки подаються онлайн за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення клієнтів, а також через особистий кабінет страхувальника на сайті електронних послуг Пенсійного фонду України. Є можливість подати дані на паперових носіях у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду та на паперових носіях до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування.

Фінансування страхувальників провадиться через ПФУ протягом трьох днів централізовано на окремі поточні рахунки, які відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів.

Оплата лікарняних провадиться у розмірі відсотка від заробітної плати застрахованих осіб, що залежить від тривалості страхового стажу.

Щоб обчислити зарплату для оплати лікарняних, ділять зарплату, нараховану за розрахунковий період, на яку нараховано єдиний внесок, на кількість днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, які не були відпрацьовані з поважної причини.

Лікарняні, які були відкриті у 2022 році та тривають у 2023 році, розраховуються за старими правилами.