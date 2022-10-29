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Оплата реабілітації після інсульту збільшиться: держава буде виділяти 44 тис. грн замість 10 тис.

29 Жовтня 2022, 08:15
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
інсульт

Держава збільшить оплату за реабілітацію після інсультів до 44 тис. грн. Про це напередодні Всесвітнього дня боротьби з інсультом повідомив міністр Віктор Ляшко.

Понад 100 тис. українців вражає інсульт. Львів’янин Орест Мужик опинився серед них. У чоловіка стався крововилив у мозок.

Постраждалого вчасно доправили до Першого медоб’єднання Львова, де діє один із найбільших в Україні інсультних центрів.

Зараз дивляться

Життя Оресту врятували. Однак цього ще недостатньо. Чоловікові паралізувало праву частину тіла. Йому потрібна реабілітація, як і половині тих, хто так само постраждав від хвороби.

Нині з ним працюють фахівці. Прогрес очевидний: чоловік уже може рухати рукою.

Тим часом Міністерство охорони здоров’я України обіцяє вчетверо підвищити оплату за реабілітацію в стаціонарі – до 44 тис. грн за пролікований випадок. Період перебування в медзакладі збільшиться до трьох тижнів. Нині він становить 14 днів, а оплата послуги – 10 тис. грн.

Медзаклади зможуть взяти на роботу додаткових спеціалістів і покращити надання послуг з реабілітації, пояснив міністр.

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Джерело: Перше медоб’єднання Львова

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