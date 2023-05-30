Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Опитування показало, що за час війни українці не стали більше курити

30 Травня 2023, 12:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
куріння
Джерело: Depositphotos

Національний координатор програм з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Андрій Скіпальський повідомив, що в Україні не спостерігається будь-якого зростання вживання тютюнових і нікотинових виробів.

Під час пресконференції на тему “Всесвітній день без тютюну 2023: опитування ВООЗ щодо поширеності вживання тютюнових і нікотинових виробів” Скіпальський зазначив, що вживання будь-яких тютюнових і нікотинових виробів в Україні становить 27,4%.

При цьому чоловіки серед щоденних споживачів тютюнових і нікотинових виробів становлять 23%, жінки — 11%.

Читайте також:
Опитування показало, що за час війни українці не стали більше куритиВчені довели, що куріння під час вагітності в п’ять разів підвищує ризик раптової дитячої смерті

– Ми можемо говорити про загальну картину, що в принципі ми не спостерігаємо на підставі цього дослідження якогось зростання вживання тютюнових і нікотинових виробів, – сказав представник ВООЗ в Україні.

За його словами, з усієї структури найбільшою частиною є курці сигарет – 22,2%. Споживачі електронних сигарет – 3%, тютюнових виробів для електричного нагрівання – 3,3%, кальяну – 2,6%.

Джерело
УНН
Теги
Війна в Україні Куріння Опитування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь