Національний координатор програм з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Андрій Скіпальський повідомив, що в Україні не спостерігається будь-якого зростання вживання тютюнових і нікотинових виробів.

Під час пресконференції на тему “Всесвітній день без тютюну 2023: опитування ВООЗ щодо поширеності вживання тютюнових і нікотинових виробів” Скіпальський зазначив, що вживання будь-яких тютюнових і нікотинових виробів в Україні становить 27,4%.

При цьому чоловіки серед щоденних споживачів тютюнових і нікотинових виробів становлять 23%, жінки — 11%.

– Ми можемо говорити про загальну картину, що в принципі ми не спостерігаємо на підставі цього дослідження якогось зростання вживання тютюнових і нікотинових виробів, – сказав представник ВООЗ в Україні.

За його словами, з усієї структури найбільшою частиною є курці сигарет – 22,2%. Споживачі електронних сигарет – 3%, тютюнових виробів для електричного нагрівання – 3,3%, кальяну – 2,6%.