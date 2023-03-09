Президент Володимир Зеленський нагородив орденом За заслуги ІІІ ступеня лікарку НДСЛ Охматдит Оксану Леонтьєву. Посмертно.

Оксана Леонтьєва, дитяча лікарка-гематологиня відділення трансплантації кісткового мозку загинула 10 жовтня 2022 року. Вона саме поспішала на роботу, коли в центрі столиці її авто спалахнуло від влучання російської ракети.

Це був черговий день ракетного терору проти України. Й останній день життя Оксани. Це сталося біля парку Шевченка поруч із дитячим майданчиком. Так росіяни забирають у нас найкращих, говорять колеги Оксани лікарі Охматдиту.

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Рік тому не стало чоловіка Оксани, вона одна виховувала сина. Після її загибелі опікуном дитини стали дідусь із бабусею – батьки Оксани.

Нагороду замість неї отримали двоє найрідніших людей – тато Григорій і синочок Гриша.

Батько Оксани глибоко вдячний всім, хто ініціював цю нагороду.

– Для мене цінно, що Оксану памʼятають. Я роблю все, щоб мій онук памʼятав маму, – сказав він. – Щоб памʼять про неї жила далі, щоб він пишався Оксаною, як пишаюся я, її рідні, колеги та друзі.

Оксана Леонтьєва рятувала дітей від раку. Вона була доброю, самовідданою і щирою людиною. Вона б вихопила ще не одну дитину з лап онкохвороби своїм професіоналізмом. Та її життя перервала російська ракета. Для колег втрата Оксани – досі невимовний біль.

– Ти заслуговувала більшого в житті, тож це найменше, що ми можемо зробити, після твоєї смерті, – сказав завідувач відділення, де працювала лікарка, Олександр Лисиця. – Твоя справа живе і ми вистоїмо, як би нам важко не було, заради наших дітей! Пам’ятаємо, сумуємо, любимо.

Відділення ТКМ та Охматдит втратило одного члена лікарської родини.

Про її вбивство має знати весь світ, вважають колеги Оксани Леонтьєвої, вшановуючи її пам’ять.

Колектив продовжує справу Оксани – самовіддано працює та рятує дітей. Бо це саме те, чого б вона хотіла.

Світла пам‘ять!

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит