У Львові лікарі пооперували 8-річного хлопчика з Турківського району. Дитині видалили селезінку, щоб врятувати його життя.

Про це повідомили у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. У нього діагностували спадковий сфероцитоз – генетичне захворювання, під час якого власний орган інколи стає ворогом дитині. Хвороба призводить до патології еритроцитів, які знищуються у селезінці.

Дитячі гематологи борються із цим захворюванням, але іноді виникають критичні ситуації, коли медикаментозне лікування не допомагає. У такому випадку допомогти можуть хірурги, які видаляють селезінку, бо вона нищить еритроцити, а це призводить до важких анемій та інших ускладнень.

У Центрі такі операції вже давно проводять дітям малотравматичним лапароскопічним способом – орган видаляють через невеликі отвори.

У лікарні зазначили, що після такої операції стан дитини значно швидше стабілізується, повертається до норми і вже за кілька днів пацієнт може йти додому.

– Таких операцій з мініінвазивного видалення селезінки ми виконуємо кілька на рік, приблизно п’ять, бо у Центрі в гематологічному відділенні лікують дітей з таким захворюванням, і інколи виникають ситуації, коли заради порятунку життя дитини її селезінку треба видалити, – розповів дитячий хірург Центру Андрій Кузик.

Хлопчика вже виписали з лікарні. Він почувається добре, але надалі дитина перебуватиме під спостереженням медиків гематологічного відділення.