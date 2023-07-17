У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит проходить складний курс лікування 20-річна Настя, організм якої вразила дуже рідкісна інфекція – мукормікоз, відома як чорна цвіль.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники клініки.

– Настя хворіє на цукровий діабет. Війну зустріла в Харкові, де навчалася у виші. Сильний стрес, важка евакуація до рідного Бахмута та інфекція послабили імунну систему дівчини: почали німіти кінцівки, а незабаром вона перестала ходити, – пишуть медики.

За їхніми словами, спочатку Настю лікували в місцевій лікарні, але точного діагнозу там встановити не змогли, тому давали препарати проти одного з наслідків хвороби – пневмонії. В Охматдит дівчину привезли в критичному стані.

Тут з’ясувалося, що її організм вразила дуже агресивна грибкова інфекція – мукормікоз, більш відома як “чорна цвіль”.

– Були уражені легені, грудна клітка, хребет, ребра дівчинки, почався абсцес спинного мозку. Ноги та руки дівчини не працювали. До того ж організм перестав реагувати на антибіотики, – розповіла завідувачка відділення гнійної хірургії Надія Кисіль.

За життя і здоров’я дівчини боролася мультидисциплінарна команда Охматдиту. Торакальні хірурги видалили частину правої легені, де знаходився осередок грибкових мас. Нейрохірурги консервативно лікували спинний мозок.

Фахівці бактеріологічної лабораторії підібрали синергію антибіотиків, на які в комплексі реагував організм дівчини. А у відділенні гнійної хірургії проводили протигрибкову та антибактеріальну терапію.

До лікування також були залучені фахівці Центру радіології, діагности, ендоскопісти, неврологи, анестезіологи та фізіотерапевти.

Важка недуга вплинула і на психологічний стан дівчини. Плідну роботу з пацієнткою провели фахівці Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги. Півроку Настя не могла і встати з ліжка.

Реабілітологи почали відновлювати втрачені функції організму в гострому періоді захворювання.

Зараз Настя може рухати руками та ногами. Вона встає з ліжка, знову вчиться ходити та самостійно стояти в спеціальному корсеті, який підтримує її уражені кістки.

За словами медиків, на Настю ще чекає довге лікування та реабілітація. Але критичний період хвороби вже позаду. Дівчина мріє якнайшвидше повернутися до звичайного життя, вільно ходити та бігати.

Джерело: НДСЛ Охматдит