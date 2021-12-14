У Львові медики пересадили нирку 15-річному хлопцеві. Це перша така операція в Першому територіальному медичному об’єднанні Львова.

Про це повідомив лікар Олег Самчук у соціальних мережах. За його словами, Ярослав народився з хворими нирками. Однак діагноз гломерулонефрит йому встановили лише в 11 років.

Лікування не допомагало, і хвороба прогресувала. А нещодавно лікарі поставили родину перед вибором: замісна ниркова терапія або трансплантація.

– Шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла, – розповів Самчук.

Лікарі здійснили трансплантацію 7 грудня. Донорський орган запрацював одразу на операційному столі.

Зараз бабуся і Ярослав почуваються добре. Це була перша операція з пересадки нирки дитині у Львові.

Нещодавно у Києві провели трансплантацію серця 26-річній дівчині. У неї виявили злоякісну пухлину серця. Донором серця для дівчини став пацієнт з обласної лікарні Києва, якого медикам врятувати не вдалося.

Джерело: Олег Самчук

Фото: Олег Самчук