Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медичного об’єднання Львова повернули українському воїну можливість рухати рукою після важкого поранення. Після реабілітації він готується повернутися на фронт.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Жовтень. Сіверськ. Мінометний обстріл. 39-річний захисник, який побажав залишатися невідомим, отримує важке поранення. Уламки потрапляють йому в ліву руку, – пишуть медики.

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За їхніми словами, пошкодження були настільки важкими, що чоловік не відчував кінцівку: як виявилося, був розірваний нерв. Далі воїн проходив лікування у Краматорську та Дніпрі. Потім був евакуйований до Львова.

– У Центрі Незламні лікарі наважуються на складне втручання: вони зшивають розірваний нерв. Операція проходить успішно. Захисник починає відчувати руку, – повідомляють медики.

І відзначають, що зараз чоловік активно займається з фахівцями з реабілітації і радіє першим успіхам. Він уже може брати травмованою рукою легкі предмети і самостійно одягає сорочку. Лікарі прогнозують, що зовсім скоро функція руки відновиться остаточно.

Повідомляється, що після лікування чоловік планує знову повернутися на фронт, щоб продовжувати захищати Батьківщину.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова