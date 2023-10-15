Захисник Запоріжжя Володимир Ільїн отримав важке поранення наприкінці червня під Гуляйполем: осколком гранати воїну вибило око та тяжко травмувало обидві руки. Зараз захисник проходить реабілітацію на Франківщині.

– Володимир родом із Харківської області. З першими вибухами в рідному місті взяв до рук зброю і став на захист України. На війну пішов добровольцем, – ідеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Важке поранення воїн отримав наприкінці червня під Гуляйполем під час штурму ворожих позицій. Володимир згадує, що позиції вдалося захопити, але оскільки ніхто з командування їх не зупинив, то вони пройшли більше, ніж потрібно.

Зараз дивляться

Захисник перебував у першій штурмовій трійці. Каже, що виповзав після поранення сам на лопатках, адже ніхто підійти до нього не міг. А що з ним сталося – уже усвідомив у медбаті.

Як з’ясувалося, одна рука від плеча була прострелена з БМП, долоню іншої розірвало. Також осколком гранати вибило око. Загалом у чоловіка було 13 поранень. Але захисник вважає, що йому пощастило, адже в цьому бою було багато загиблих.

До лікарні Володимир потрапив із відкритим вогнепальним переломом і численними ранами. А далі на нього чекав довгий шлях лікування та загоєння ран.

Уже другий місяць захисник перебуває в одній із лікарень Івано-Франківської області. За словами медиків, потрібно приблизно пів року, щоб руки зажили, а потім можна буде зайнятися відновленням ока. У перспективі є великі шанси на повне одужання.

Зараз Володимир мріє повернутися в нормальне життя, поставити на ноги 16-річну доньку. А поки що він хотів би нагадати цивільним, що вони живуть мирно завдяки тим, хто на фронті. А тому мають більше приділяти їм уваги.

Фото: МОЗ