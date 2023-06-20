Фахівці Національного реабілітаційного Центру Незламні, що входить до складу Першого медоб’єднання Львова, три місяці виходжували 12-річного Михайла Баєва з Бахмута, який дістав важкої мінно-вибухової травми. І боротьба за здоров’я дитини триває.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Того дня, коли на подвір’я прилетіла російська ракета, Міша з батьком був на вулиці. Він спробував сховатися в будинку, але ударною хвилею його відкинуло на ґанок. Дитину поранили десятки осколків, – пишуть медики.

На жаль, батько дістав смертельного поранення. Так, Михайлик із братиком Кирилом в одну мить втратили дім і найдорожчу людину – батька, який самотужки їх виховував.

Як стало відомо, окупанти вже вдруге позбавляють братів домівки та завдають їм травм. Уперше це сталося ще 2014 року в Горлівці. Там під час обстрілу діти поспіхом бігли до укриття і ненавмисно зачепили каструлю з окропом. Обидва брати дістали опіків, від яких досі страждають і лікуються.

У Бахмуті ж Міша дістав мінно-вибухову травму. Осколки влучили в шию та голову. Один із них заблокував постачання крові в мозок і спричинив інфаркт. Інший – застряг поруч із сонною артерією. Стан був критичним. У Дніпрі хірургам вдалося відновити кровопостачання мозку та стабілізувати стан дитини.

Далі маленького пацієнта зустріла нейрохірургічна команда лікарні Святого Миколая у Львові, де хірурги провели операцію та залікували рани Михайлика.

За словами медиків, через перенесений інфаркт головного мозку хлопчик не міг ходити, говорити та ковтати. Тож одночасно з хірургами протягом трьох місяців за здоров’я дитини боролися й фізичні терапевти Центру Незламні.

Лікування дало позитивні результати. Міша вже говорить і ходить. Однак дитина все ще потребує лікування рубців, що утворилися на її тілі після нещасного випадку в Горлівці.

На жаль, поки що жодна лікарня в Україні не здатна повноцінно допомагати таким пацієнтам, як Міша. Бо для шліфування рубців потрібен сучасний лазер, якого в опіковому блоці дитячої лікарні Святого Миколая немає.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова