Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медичного об’єднання Львова врятували від смертельної кровотечі 62-річного чоловіка, у якого осколок від ворожої ракети застряг у стегновій артерії.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Олександр Стрілець з Донеччини. Йому 62. Ракета прилетіла в його двір на початку жовтня. Він якраз возився з братом по господарству. Олександру осколками зрешетило половину тіла, братові метал влучив у голову, – розповідають медики.

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За їхніми словами, чоловік переніс одну операцію в Кураховому, ще три в Дніпрі. Кровотечу з рани на стегні, яка найбільше непокоїла лікарів, вдалося зупинити.

Повідомляється, що Олександра з братом евакуювали до Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова. Однак чоловікові раптово стало зле. З рани на стегні знову почала йти кров.

З’ясувалося, що причина – осколок в стегнової артерії, який при кожному русі різав стінки судини. Іншими словами, якщо зволікати, наслідки можуть бути критичними.

Однак, як зазначається, витягувати метал було не можна – це дуже травматично. Єдиний вихід – терміново перекрити доступ крові до ураженої частини артерії.

Повідомляється, що Олександра доставили у відділення інтервенційної радіології. Для емболізації, тобто закупорки судини, лікарі задіяли ангіограф. Втручання провели під рентгеном. В результаті кровотечу вдалося зупинити. І хоча уламок в тілі Олександра залишився, він для нього більше не небезпечний.

За словами медиків, зараз чоловіка готують до ще однієї операції, яка повинна повністю відновити рухливість ноги. Олександр з нетерпінням чекає зустрічі з братом, який вже проходить реабілітацію після поранення.

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова