Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя нашому захиснику, якому величезний осколок ворожого снаряда розсік обличчя, поламав щелепу і вийшов через шию.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.
– Обличчя Петра було повністю залите кров’ю, він був майже без свідомості, не може говорити. Ціною свого життя друг витягнув його з-під обстрілу, але сам загинув, – пише Риженко.
За його словами, бригада медиків швидкої допомоги за лічені години доставила тяжкопораненого в Мечникова. Тут йому перелили літри крові, стабілізували стан. Тепер попереду у героя кілька операцій.
Петро, за професією шахтар, може їсти тільки через зонд. Але, як стверджує Сергій Риженко, настрій у нього бадьорий. Адже поруч з ним – дружина і мати. А вдома чекають 18-річні двійнята.
Ще одне українське життя врятовано в лікарні Мечникова, констатує гендиректор.
Источник: Сергій Риженко