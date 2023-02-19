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Осколок розсік обличчя, поламав щелепу і вийшов через шию: у Дніпрі врятували ще одного пораненого героя

19 Лютого 2023, 10:28
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Мечникова

Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя нашому захиснику, якому величезний осколок ворожого снаряда розсік обличчя, поламав щелепу і вийшов через шию.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

– Обличчя Петра було повністю залите кров’ю, він був майже без свідомості, не може говорити. Ціною свого життя друг витягнув його з-під обстрілу, але сам загинув, – пише Риженко.

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За його словами, бригада медиків швидкої допомоги за лічені години доставила тяжкопораненого в Мечникова. Тут йому перелили літри крові, стабілізували стан. Тепер попереду у героя кілька операцій.

Петро, за професією шахтар, може їсти тільки через зонд. Але, як стверджує Сергій Риженко, настрій у нього бадьорий. Адже поруч з ним – дружина і мати. А вдома чекають 18-річні двійнята.

Ще одне українське життя врятовано в лікарні Мечникова, констатує гендиректор.

Источник: Сергій Риженко

Теги
лікарня імені Мечникова Медики
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