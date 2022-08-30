Медики лікарні Св. Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова роблять все можливе, щоб жінка, яка дістала важке поранення, встала на ноги і почала знову самостійно ходити.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Коли почався обстріл, 34-річна Оксана з чоловіком Станіславом були на дворі. Ракети почали прилітати одна за одною. Подружжя впало на землю. Але, якщо чоловік уцілів, то Оксану зачепило уламком. Друзі допомогли дістатися до місцевої лікарні, – пишуть медики.

За їхніми словами, у жінки діагностували мінно-вибухову травму: багатоосколкове поранення правої гомілки з дефектами м’яких тканин та опіки обличчя.

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Після місяця лікування в місцевому медзакладі, Оксану евакуаційним потягом доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова.

Тут фахівці відділення травматології та ортопедії Центру травми наклали апарат зовнішньої фіксації на пошкоджену ногу, співробітники Центру хірургії взялися доліковувати рани, а фахівці з реабілітації приєдналися, щоб поставити Оксану на ноги. У тому, що пацієнтка буде ходити, сумнівів у медиків немає.

Зазначається, що незважаючи на пережите, жінка радіє, що ніхто з її рідних не постраждав. У Оксани і Станіслава двоє синів: 11-річний Роман і 14-річний Кирило.

Разом з родиною вони прагнуть повернутися додому і під завалами відшукати колекцію мініатюрних автомобілів синів. Хлопці хочуть жити в Авдіївці і вже розробляють проєкт, щоб із батьком заново відбудувати свій дім.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова