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Осколок відірвав шматок кістки на нозі: у Львові успішно проходить лікування 34-річна жінка з Авдіївки

30 Серпня 2022, 11:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
перше мо львова

Медики лікарні Св. Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова роблять все можливе, щоб жінка, яка дістала важке поранення, встала на ноги і почала знову самостійно ходити.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Коли почався обстріл, 34-річна Оксана з чоловіком Станіславом були на дворі. Ракети почали прилітати одна за одною. Подружжя впало на землю. Але, якщо чоловік уцілів, то Оксану зачепило уламком. Друзі допомогли дістатися до місцевої лікарні, – пишуть медики.

За їхніми словами, у жінки діагностували мінно-вибухову травму: багатоосколкове поранення правої гомілки з дефектами м’яких тканин та опіки обличчя.

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Після місяця лікування в місцевому медзакладі, Оксану евакуаційним потягом доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова.

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Тут фахівці відділення травматології та ортопедії Центру травми наклали апарат зовнішньої фіксації на пошкоджену ногу, співробітники Центру хірургії взялися доліковувати рани, а фахівці з реабілітації приєдналися, щоб поставити Оксану на ноги. У тому, що пацієнтка буде ходити, сумнівів у медиків немає.

Зазначається, що незважаючи на пережите, жінка радіє, що ніхто з її рідних не постраждав. У Оксани і Станіслава двоє синів: 11-річний Роман і 14-річний Кирило.

Разом з родиною вони прагнуть повернутися додому і під завалами відшукати колекцію мініатюрних автомобілів синів. Хлопці хочуть жити в Авдіївці і вже розробляють проєкт, щоб із батьком заново відбудувати свій дім.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Теги
Авдіївка лікування Львів Медики Ракетні удари Росії
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