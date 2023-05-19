У Національному реабілітаційному центрі Незламні на базі Першого медоб’єднання Львова успішно проходить курс відновлення після важкого поранення в хребет 36-річний воїн Назар Мартин.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники клініки.

– Разом із дружиною Назар виховує доньок-двійнят. До великої війни працював будівельником. У вересні 2022 року його мобілізували. Служив у Донецькій області, – пишуть медики.

За їхніми словами, важке поранення воїн дістав у бою, коли заступав на позицію. Противник прострілював шлях до окопу. Коли до укриття залишалися лічені метри, біля Назара пролунав вибух. Осколок від боєприпасу влучив просто в хребет.

Воїн упав і зрозумів, що нічого не відчуває нижче пояса. Спочатку подумав, що йому відірвало ноги. З останніх сил на руках поповз у бік окопу. Раптом над ним з’явився ворожий дрон і почав скидати гранати. Спина і ноги – посічені. Назар уже не відчував болю. Каже, що просто стискав зуби і молився.

16 годин боєць лежав сам, аж доки на допомогу йому змогли прийти побратими. Вони чотири години тягли його до точки евакуації, де передали парамедикам. А вже ті довезли пораненого до найближчого медпункту, де він отримав першу допомогу. Звідти відправили до Дніпра. Там – операція за операцією.

Завданням дніпровських лікарів було зберегти захиснику життя. Коли їм це вдалося, Назара відправили далі – до Львова. Уже тут нейрохірурги витягли зі спини бійця осколок, який і знерухомлював його ноги.

– Назар перевершив найоптимістичніші прогнози медиків. Ті думали, що на те, щоб чоловік зміг сидіти, підуть місяці. А він узяв і сів уже наступного дня після операції. І невдовзі вже навіть ходив на милицях, – пишуть медики.

Реабілітація захисника в Центрі триває. Назар наполегливо займається з фізичним терапевтом. Завдяки тренуванням уже може подолати відстань у 4 000 кроків на біговій доріжці. Його мрія – повернутися до професії будівельника.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова