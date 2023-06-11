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Осколок влучив у шию і паралізував усе тіло: у Тернополі проходить реабілітацію 37-річний воїн

11 Червня 2023, 09:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інвалідність
Джерело: Depositphotos

У пресслужбі МОЗ розповіли історію реабілітації Олександра, 37-річного військового (музиканта – у цивільному житті), якого паралізувало через розрив ворожої міни.

реабілітація

– На восьмому місяці служби Олександр натрапив на російську міну під Мар’їнкою. Міна розірвалася, осколок влучив чоловікові в шию, у нього паралізувало все тіло, – йдеться в повідомленні.

Під обстрілами побратими евакуювали захисника – тягнули його 2 км до безпечного місця, а потім доправили до військового госпіталю, де й з’ясувалося, що в нього травма спинного мозку в шийному відділі хребта.

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Спочатку Олександр перебував у реанімаційному відділенні однієї з лікарень Дніпра. Після – його направили на лікування до Києва.

Реабілітацію воїн проходить у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні. Спочатку він не міг ходити, сидіти, мав проблеми з диханням і не міг рухати кінцівками, повністю залежав від сторонньої допомоги та потребував цілодобового догляду.

За п’ять місяців Олександр із командою фахівців виконав титанічну працю – тривалість реабілітації сягала 4-5 годин на день.

Зараз у захисника великі результати: він може сам пересісти з колісного крісла на ліжко, самостійно їсть, з підтримкою фізичного терапевта може пройти 100 метрів.

Джерело
МОЗ
Теги
реабілітація Тернопіль українські військові
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