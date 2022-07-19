Як заявили представники центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) вірус мавпячої віспи, спалах якого спостерігається в країні наразі, переважно поширюється серед геїв і бісексуальних чоловіків.

Станом на вечір понеділка, 18 липня, органами охорони здоров’я США зафіксовано 1 972 ймовірних або підтверджених випадки віспи мавп.

За даними CDC, на цей момент ризик віспи мавп низький, але експерти в галузі громадської охорони здоров’я говорять, що можна і потрібно себе захистити, особливо якщо ви перебуваєте в групі людей з підвищеним ризиком.

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Цей пул, на думку експертів CDC, включає чоловіків, які мають секс з чоловіками, особливо тих, хто мав кілька сексуальних партнерів протягом останніх двох тижнів у районах з відомими випадками віспи мавп.

Нагадаємо, що симптоми мавпячої віспи зазвичай з’являються протягом трьох тижнів після інфікування і тримаються від двох до чотирьох тижнів.

Вірус зазвичай викликає висип з ураженнями, які можуть бути надзвичайно болючими.

Хворий на мавпячу віспу може передати вірус іншим в будь-який момент, поки його висип не заживе, струпи не відпадуть і на ураженій ділянці не з’явиться свіжий шар шкіри.

Вірус передається в основному через тісний фізичний контакт, але він також може поширюватися при дотику до таких предметів, як простирадла або рушники, якими міг користуватися хтось з мавпячою віспою, а також через тісні взаємодії лицем до лиця, наприклад, при поцілунку.