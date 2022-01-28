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Особливо важливі для груп ризику: ЄС дав добро на таблетки для лікування Covid-19

28 Січня 2022, 11:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
паксловид
Джерело: Depositphotos

Препарат під назвою Паксловід від американського виробника Pfizer нарешті схвалений Європейським медичним агентством з лікарських засобів (EMA). Це означає, що ці таблетки для лікування Covid-19 тепер призначатимуть і лікарі Євросоюзу.

ЕМА рекомендує Паксловід для лікування людей з ризиком розвитку важкої форми коронавірусної хвороби, але тільки в тому випадку, якщо немає показань до застосування ШВЛ.

– Паксловід – перші пероральні противірусні ліки, рекомендовані в ЄС для лікування Covid-19, – повідомляється на сайті ЕМА.

Далі йде інформація про те, що препарат містить дві активні речовини, PF-07321332 і ритонавір, в двох різних таблетках. Перша речовина працює за рахунок зниження здатності SARS-CoV-2 (вірусу, що викликає Covid-19) розмножуватися в організмі, тоді як ритонавір продовжує її дію і дозволяє  довше залишатися в організмі на рівнях, які впливають на розмноження вірусу.

Відзначається, що результати дослідження показали: препарат Паксловід значно знижує кількість госпіталізацій або смертей у пацієнтів, у яких є хоча б одне важке фонове захворювання, що наражає їх на ризик тяжкого перебігу Covid-19.

Побічні ефекти від Паксловіду незначні. За словами дослідників, користь від ліків перевищує його ризики, тому його рекомендують до використання.

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Тепер Європейська комісія прискорить процес ухвалення рішення щодо видачі умовного дозволу на продаж препарату на території країн ЄС.

Комісар ЄС з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес заявила, що в наразі комітет ЕМА домігся помітних успіхів у розробці методів лікування Covid-19, які вона назвала другою лінією захисту після вакцин.

Джерело: ЕМА

Теги
Європейський Союз , Коронавірус Covid-19 , лікування
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