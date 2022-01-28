Препарат під назвою Паксловід від американського виробника Pfizer нарешті схвалений Європейським медичним агентством з лікарських засобів (EMA). Це означає, що ці таблетки для лікування Covid-19 тепер призначатимуть і лікарі Євросоюзу.

ЕМА рекомендує Паксловід для лікування людей з ризиком розвитку важкої форми коронавірусної хвороби, але тільки в тому випадку, якщо немає показань до застосування ШВЛ.

– Паксловід – перші пероральні противірусні ліки, рекомендовані в ЄС для лікування Covid-19, – повідомляється на сайті ЕМА.

Далі йде інформація про те, що препарат містить дві активні речовини, PF-07321332 і ритонавір, в двох різних таблетках. Перша речовина працює за рахунок зниження здатності SARS-CoV-2 (вірусу, що викликає Covid-19) розмножуватися в організмі, тоді як ритонавір продовжує її дію і дозволяє довше залишатися в організмі на рівнях, які впливають на розмноження вірусу.

Відзначається, що результати дослідження показали: препарат Паксловід значно знижує кількість госпіталізацій або смертей у пацієнтів, у яких є хоча б одне важке фонове захворювання, що наражає їх на ризик тяжкого перебігу Covid-19.

Побічні ефекти від Паксловіду незначні. За словами дослідників, користь від ліків перевищує його ризики, тому його рекомендують до використання.

Тепер Європейська комісія прискорить процес ухвалення рішення щодо видачі умовного дозволу на продаж препарату на території країн ЄС.

Комісар ЄС з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес заявила, що в наразі комітет ЕМА домігся помітних успіхів у розробці методів лікування Covid-19, які вона назвала другою лінією захисту після вакцин.

Джерело: ЕМА