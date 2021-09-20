З сьогоднішнього дня, 20 вересня, в Італії запущена програма з імунізації проти коронавірусної інфекції третім дозами вакцин.

Додатковий, бустерний укол, отримають не всі, а тільки ті категорії громадян, які складають групу підвищеного ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби, що загрожує госпіталізацією, необхідністю реанімаційних заходів і летальним результатом.

Третю ін’єкцію вакцини проти Covid-19 отримають майже 3 млн італійців, які мають важкі фонові захворювання, такі як цукровий діабет, ожиріння, онкологічні патології, а також пацієнти з ослабленим імунітетом, які, наприклад, перенесли операції з пересадки органів.

Італійське агентство з ліків AIFA заявило, що вакцинації проти коронавірусної інфекції третіми дозами будуть використані мРНК-вакцини, такі як Pfizer і Moderna.

За даними сайту Worldometer, в Італії з початку пандемії коронавірусу зафіксувано понад 4,6 млн випадків Covid-19, з них 130,3 тис. – летальних випадків, 4,3 млн осіб на сьогодні одужали.

Джерело: ANSA