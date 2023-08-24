Попри складнощі, безпосередньо пов’язані з повномасштабною війною на території України, нашим медикам вдалося зробити низку справді унікальних проривів у лікуванні та реабілітації українців.

Вживили протез просто в кістку

У Львові в Національному реабілітаційному центрі Незламні вперше в Україні пацієнту, який втратив на російсько-українській війні обидві ноги, не просто повернули можливість ходити, а й бігати і навіть відчувати землю.

Як повідомляється, остеоінтеграційне протезування повертає чутливість і функціональність кінцівкам. А все завдяки тому, що протез імплантується прямо в кістку, що залишилася.

Результати операцій вражають: колишні пацієнти працюють, займаються спортом і не дозволяють називати себе людьми з обмеженими можливостями.

Львівські вчені розробили кровоспинний засіб, ефективніший за закордонні аналоги

Активатор згортання крові – кровоспинний засіб, розроблений ученими Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Професор Ростислав Білий і його команда за кілька місяців розробили препарат, який, згідно з результатами тестування, згортає кров утричі швидше, ніж відомий на ринку британський препарат Celox.

Трансплантація на потоці

Понад дві сотні успішних операцій за п’ять місяців: попри війну, в Україні стрімко розвивається трансплантологія. Від початку року було проведено понад 200 трансплантацій. Із них – понад 70 від живого і близько 130 від померлого донора.

Водночас за аналогічний період 2022 року здійснили лише 117 пересадок органів.

Уперше пересадили кістковий мозок від неродинного українського донора

Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит уперше в Україні провели трансплантацію кісткового мозку від нерідного українського донора.

Апластична анемія – стан, за якого кістковий мозок людини перестає виробляти достатню кількість клітин крові.

Як з’ясувалося, до великої війни донорів знаходили з усього світу, і стовбурові клітини могли доставити в Україну літаком. Однак із початком повномасштабного вторгнення цей шлях ускладнився, а час у цій ситуації критичний: від моменту забору до трансплантації має минути щонайбільше 72 годин.

Врятувати життя пацієнту вдалося завдяки його генетичному близнюку з Українського реєстру донорів.

Уперше в Україні однорічній дитині пересадили шкіру від посмертного донора

Створення банків шкіри зараз актуальне як ніколи. Адже опіки – одна з найчастіших причин травматизації військових і цивільних під час війни.

Застосування донорської шкіри дає змогу закрити глибокі дефекти, якнайкраще підготувати рани до подальших операцій і значно прискорити одужання.

Тепер у такий спосіб медики зможуть рятувати життя не тільки дорослих пацієнтів з опіками, а й дітей з усієї України.