Останнім часом РФ все частіше поширює дезінформацію про так звані “біолабораторії США в Україні”, де нібито готується зброя масового ураження.

МОЗ за допомогою проєкту USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я” та аналітичної платформи VoxCheck розповіло про найбільш активні міфи про суспільне здоров’я, які поширюються в інформаційному просторі України, Білорусії, Росії.

Дезінформація: військово-біологічні лабораторії та медичні досліди над громадянами України

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Російські медіа масово поширили інформацію (близько 200 матеріалів), ніби корпорації Pfizer і Moderna були залучені у військово-біологічні досліди США в Україні. Мовляв, так компанії скорочують витрати на випробування медичних препаратів.

Також російські ЗМІ поширювали контент щодо дослідів США над населенням України, зокрема про нібито біологічні досліди Пентагону на пацієнтах психлікарні під Харковом.

Як насправді

У 2005 році МОЗ України уклало з Міноборони США угоду про співпрацю в галузі запобігання поширенню технологій, патогенів і знань, які можуть бути використані при розробці біологічної зброї. Суть угоди – протидія загрозі спалахів небезпечних інфекційних захворювань.

Міноборони США може допомагати МОЗ України проводити дослідження, виявляти небезпечні біологічні агенти, контролювати використання небезпечних патогенів тощо.

Ця угода є в публічному доступі, і в ній взагалі не йдеться про “військово-біологічні програми” або залучення будь-яких потужностей Міноборони України.

В рамках Програми зі зменшення біологічної загрози США, яку згадують пропагандисти, в Україні модернізували лабораторії, щоб досягти більш високого рівня біобезпеки, проводили дослідницькі проєкти, займалися епідеміологічним наглядом тощо.

Наприклад, під час спалаху Covid-19 в рамках програми українському Міноборони виділяли мобільні лабораторії — але не для дослідів над військовими, а для виявлення випадків зараження коронавірусом. Немає ніяких доказів, що цю програму коли-небудь використовували у військових цілях.

Сама програма чітко визначає, що українські біолабораторії належать і підконтрольні тільки уряду України. До слова, до 2014 року Програма зі зменшення біологічної загрози поширювалася і на російські лабораторії.

По-друге, корпорація Pfizer не бере участі у військово-біологічних дослідах США в Україні. Компанія проводить стандартні клінічні випробування своїх препаратів – такі ж, як і в багатьох інших країнах, зокрема, в Росії до введення санкцій (компанія Pfizer відмовилася проводити клінічні випробування своїх препаратів у Росії).

Україна і Росія є важливими країнами для випробувань фармацевтичних компаній, оскільки пацієнти тут гостро потребують медикаментів для лікування раку, неврологічних і шлунково-кишкових захворювань.

Крім цього, тут дешевше вести бізнес, якщо порівняти з США і Західною Європою. Всього на Росію і сусідні країни припадає 10% учасників усіх клінічних випробувань.

За даними дослідницької компанії GlobalData, в Україні станом на березень 2022 року тривало 502 випробування. У Росії – 842 випробування.

До речі, компанія Moderna не проводить клінічні випробування в Україні, а в Росії якраз проводить.

Дезінформація: українська влада навмисно заразила людей туберкульозом на окупованій Луганщині

Російські медіа та користувачі соцмереж поширили інформацію, що у 2020 році Україна спробувала заразити туберкульозом мешканців у Слов’яносербському районі Луганської області (тимчасово окупована частина Луганщини) за допомогою розповсюдження фальшивих банкнот, інфікованих збудником туберкульозу.

Першоджерелом цих повідомлень є інформація, надана Міністерством оборони Росії.

Як насправді

Цей фейк з’явився ще в 2020 році, але продовжує поширюватися в 2022 році, як складова основного російського наративу про українські “провокації” з використанням біологічної зброї.

У листопаді 2020 року представники так званої “ЛНР” стверджували, що над містом Слов’яносербськ були скинуті банкноти номіналом 100 рублів, а у місцевих жителів, які взяли ці банкноти, нібито погіршилося самопочуття через зараження туберкульозом.

У 2020 році українські волонтери дійсно поширили фальшиві банкноти та агітаційні листівки (з написами “Тобі не потрібна війна, але вона потрібна Кремлю”, “Луганськ! Повертайся додому” тощо) на окупованій Луганській області за допомогою дрона.

Радіо Свобода в грудні 2020 року взяло коментар у волонтера з позивним Снігур, який керував цим безпілотником. Він назвав ідею з поширенням банкнот звичайним тролінгом, жартом.

Також 9 листопада 2020 року Анатолій Штефан (позивний Штірліц), український військовий та блогер, опублікував фото цих банкнот та листівок. До листопада 2020 року українські військові та волонтери неодноразово обстрілювали окуповані території Донбасу.

Погіршення самопочуття у жителів Луганщини, про яких говорили пропагандисти так званої “ЛНР”, не могло статися через скинуті банкноти або листівки.

По-перше, інкубаційний період туберкульозу (період від інфікування до появи перших симптомів) триває не менше 3-9 тижнів. Крім того, далеко не всі інфіковані туберкульозом мають його відкриту форму з чітко вираженими симптомами.

По-друге, туберкульоз передається повітряним (аерозольним) шляхом при тривалому перебуванні в закритому приміщенні разом з інфікованою людиною. Хвороба не передається через контакт з предметами, якими користувався хворий.

Дезінформація: збір збудників холери в Маріуполі – доказ підготовки української провокації з використанням зброї масового ураження

Також у російських і проросійських джерелах поширили інформацію про те, що в Маріуполі до окупації діяли дві лабораторії, які займалися збором і паспортизацією збудників холери.

Потім зібрані збудники відправляли в Центр громадського здоров’я в Києві, який начебто переправляв матеріали в США. Росія заявляє, що ці факти доводять підготовку української провокації із застосуванням зброї масового ураження.

Саме тому 25 лютого 2022 року працівники Маріупольської лабораторії нібито знищили колекцію патогенів, зокрема збудників холери, сибірської виразки та туляремії.

Як насправді

Росія говорить про дві лабораторії, але вказує назву тільки однієї з них — Маріупольська філія держустанови Донецький обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України (ДУ Донецький ОЦКПХ МОЗ).

У зв’язку з масштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року її працівники припинили роботу. Діяльність цієї установи ніяк не була пов’язана зі створенням зброї масового ураження.

Згідно з планом діяльності лабораторії, там повинні займатися моніторингом циркуляції збудників інфекційних хвороб, аналізом і прогнозуванням поширення цих хвороб.

Зокрема, лабораторія повинна була здійснювати епідемічний нагляд за холерою і проводити її діагностику. У всіх областях України діють подібні центри контролю та профілактики хвороб, які здійснюють епідемічне спостереження та ідентифікують збудників небезпечних хвороб.

Наприклад, зараз лабораторії Центру в Донецькій області для попередження холери проводять аналіз матеріалів хворих на гострі кишкові інфекції, а також аналіз стічних вод.

Майже щороку збудник холери виявляють у водоймах України, тож не дивно, що лабораторії МОЗ ретельно стежать за поширенням цієї інфекційної хвороби. Востаннє підтверджений спалах холери в Україні стався саме в Маріуполі в 2011 році.

Немає доказів, що Україна відправляла збудники інфекційних захворювань у США. Також таке припущення нелогічне, оскільки в США є власна система моніторингу та попередження інфекційних хвороб, зокрема холери. До речі, російські лабораторії теж займаються подібним епідемічним спостереженням.