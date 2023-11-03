49-річна Ерін Паттерсон з австралійського містечка Леонгата постала перед судом за вбивство трьох людей за допомогою отруйних грибів. Четвертому потерпілому, колишньому чоловікові Ерін, вдалося вижити після важкого отруєння.

Намагалася вбити колишнього чотири рази

Згідно з документами австралійського суду, смертельним обідом 29 липня жінка пригостила батьків екс-чоловіка – 70-річних Гейлу і Дона Паттерсонів, а також сестру Гейли 66-річну Гізер Вілкінсон.

У судових документах також ідеться про те, що на життя свого колишнього шлюбного партнера Саймона Ерін робила замах уже вчетверте.

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Повідомляється, що поліція зажадала у суду 20-тижневої перерви для аналізу комп’ютерного обладнання, вилученого в будинку Паттерсонів під час обшуку.

Суддя висловила розчарування з приводу запитаного терміну, пославшись на той факт, що поліція вже почувалася досить упевнено в цій справі, щоб пред’явити обвинувачення в потрійному вбивстві.

Оскільки заяви про звільнення під заставу подано не було, Паттерсон залишається під вартою. Наступне судове засідання призначено на початок травня 2024 року.