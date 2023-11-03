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Отруїла грибами: австралійка вбила трьох людей і намагалася прикінчити свого колишнього

3 Листопада 2023, 12:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
суд
Джерело: Pexels

49-річна Ерін Паттерсон з австралійського містечка Леонгата постала перед судом за вбивство трьох людей за допомогою отруйних грибів. Четвертому потерпілому, колишньому чоловікові Ерін, вдалося вижити після важкого отруєння.

Намагалася вбити колишнього чотири рази

Згідно з документами австралійського суду, смертельним обідом 29 липня жінка пригостила батьків екс-чоловіка – 70-річних Гейлу і Дона Паттерсонів, а також сестру Гейли 66-річну Гізер Вілкінсон.

У судових документах також ідеться про те, що на життя свого колишнього шлюбного партнера Саймона Ерін робила замах уже вчетверте.

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20 тижнів для слідства

Повідомляється, що поліція зажадала у суду 20-тижневої перерви для аналізу комп’ютерного обладнання, вилученого в будинку Паттерсонів під час обшуку.

Суддя висловила розчарування з приводу запитаного терміну, пославшись на той факт, що поліція вже почувалася досить упевнено в цій справі, щоб пред’явити обвинувачення в потрійному вбивстві.

Оскільки заяви про звільнення під заставу подано не було, Паттерсон залишається під вартою. Наступне судове засідання призначено на початок травня 2024 року.

Джерело
The Guardian
Теги
Австралія Вбивство Злочинність отруйні гриби Суд
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