Міський суд Тернополя призначив півтора року умовного терміну жінці, яка втопила в унітазі свою новонароджену доньку.

Стало відомо, що вагітність для жінки була небажаною, вона приховувала її від близьких, до лікарів не зверталася.

Як зазначено у вироку суду, передчасні пологи почалися вночі 19 лютого 2022 року, тоді жінка перебувала орієнтовно на 36-38-му тижні вагітності.

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Коли почалися пологи, вона вийшла до вбиральні загального користування. Там вона народила дівчинку вагою 2,8 кг. Зазначається, що дитина була живою, проте мати вирішила позбавити немовля життя.

Жінці інкримінували порушення ст.117 КК (умисне вбивство матір’ю новонародженої дитини), яка передбачає до п’яти років в’язниці.

У суді жінка заявила про каяття і пояснила, що після пологів перебувала в стресовому стані. Суддя взяв це до уваги і звільнив обвинувачену від відбування покарання у в’язниці.

Обвинувачена повинна сплатити 2,6 тис. грн за експертизу. Вирок поки що не набув чинності, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.