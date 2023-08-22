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Отримала шанс на нормальне життя: львівські хірурги прооперували 3-річну дівчинку з птозом

22 Серпня 2023, 18:23
Марина Мелехова редактор
птоз, лікарня

Офтальмологи львівського Охматдиту разом з відомим німецьким пластичним хірургом Клаусом Екснером прооперували 3-річну Каміллу, що мала вроджену ваду очей –  птоз.

Після того як сім’я дізналася про можливість отримати медичну допомогу в Охматдиті, вона відразу ж почала шукати інформацію в ынтернеті, а потім звернулася за консультацією до Василя Савчина.

Наразі команда фахівців –  керівниця Центру дитячої офтальмології Калейдоскоп Наталія Гудіма, офтальмолог Андріан Патера та пластичний хірург Клаус Екснер – виконали операцію на правому оці Каміллі. За пів року планується операція на лівому оці.

Я дуже вдячна та задоволена роботою лікарів Медичного центру Охматдит. Дуже цінно бачити, як вони допомагають дітям із такими вадами, – поділилась Марія, мати малої пацієнтки.

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Джерело і фотоЛьвівська обласна дитяча лікарня Охматдит

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