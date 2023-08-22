Офтальмологи львівського Охматдиту разом з відомим німецьким пластичним хірургом Клаусом Екснером прооперували 3-річну Каміллу, що мала вроджену ваду очей – птоз.

Після того як сім’я дізналася про можливість отримати медичну допомогу в Охматдиті, вона відразу ж почала шукати інформацію в ынтернеті, а потім звернулася за консультацією до Василя Савчина.

Наразі команда фахівців – керівниця Центру дитячої офтальмології Калейдоскоп Наталія Гудіма, офтальмолог Андріан Патера та пластичний хірург Клаус Екснер – виконали операцію на правому оці Каміллі. За пів року планується операція на лівому оці.

Я дуже вдячна та задоволена роботою лікарів Медичного центру Охматдит. Дуже цінно бачити, як вони допомагають дітям із такими вадами, – поділилась Марія, мати малої пацієнтки.

Джерело і фото: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит