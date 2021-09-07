У Київі від коронавірусу вакцинувалися вже половина жителів міста. До цієї статистики входять ті, хто отримав принаймні одну дозу.
Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. За її словами, щеплення від Covid-19 зробили 50% киян. А завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.
– Це, без сумніву, результат наполегливої праці медиків, кропіткої та незупинної роботи всіх, хто бере участь в організації процесу вакцинації, а також – свідомого ставлення до свого здоров’я та епідемічної безпеки столиці самих містян, – зазначила вона.
Нині у столиці створили усі умови для зручної та швидкої вакцинації від коронавірусу. На базі медичних закладів столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медустанови) працюють пункти вакцинації.
Також щодня працює Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Пункти масової вакцинації відкриваються у торговельних центрах та великих мережах маркетів.
Гінзбург додала, що людина, яка хоче отримати щеплення, може сама обрати препарат з переліку: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) і CoronaVac.
Вакцинуватися безкоштовно можуть всі жителі України або іноземці, які мають посвідку на проживання.
За добу, 6 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинували 133 922 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей. Загалом проведено 9 923 423 щеплення.