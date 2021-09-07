Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. За її словами, щеплення від Covid-19 зробили 50% киян. А завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

У Київі від коронавірусу вакцинувалися вже половина жителів міста. До цієї статистики входять ті, хто отримав принаймні одну дозу.

– Це, без сумніву, результат наполегливої праці медиків, кропіткої та незупинної роботи всіх, хто бере участь в організації процесу вакцинації, а також – свідомого ставлення до свого здоров’я та епідемічної безпеки столиці самих містян, – зазначила вона.

Нині у столиці створили усі умови для зручної та швидкої вакцинації від коронавірусу. На базі медичних закладів столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медустанови) працюють пункти вакцинації.

Також щодня працює Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Пункти масової вакцинації відкриваються у торговельних центрах та великих мережах маркетів.

Гінзбург додала, що людина, яка хоче отримати щеплення, може сама обрати препарат з переліку: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) і CoronaVac.

Вакцинуватися безкоштовно можуть всі жителі України або іноземці, які мають посвідку на проживання.

За добу, 6 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинували 133 922 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей. Загалом проведено 9 923 423 щеплення.