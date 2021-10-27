В Україні за минулу добу, 26 жовтня, щеплення від коронавірусу отримали понад 291 тис. людей. Нині у країні отримали принаймні одну дозу вакцини вже 30% дорослого населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 27 жовтня.

– Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за добу – 291 293. Завдяки цьому ми досягли цифри у 30% дорослого населення, які вакциновані хоча б однією дозою, – зазначив він.

Ляшко стверджує, що усі вакцини, які використовують в Україні, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вони безпечні та мають високу ефективність у запобіганні розвитку важкого перебігу захворювання та смерті.

Міністр наголосив, що кожен, хто отримав першу дозу вакцини від коронавірусу, зможе завершити курс імунізації. У пунктах вакцинації є понад 9 млн доз препаратів. До кінця 2021 року в Україні надійде ще 18 млн 850 тис. доз вакцин.

За підсумками пілотного проекту з вироблення колективного імунітету, запущеного у квітні 2021 року МОЗ в курортному Моршині, в місті на сьогодні одну дозу вакцини від коронавірусної інфекції отримали 75% дорослого населення, повністю щеплені – 74%. В результаті там не зафіксовано жодного випадку госпіталізації хворих на Covid-19. Детальніше про вакцинацію від Covid-19 у Моршині – читайте на Фактах ICTV.