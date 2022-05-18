Міністерство охорони здоров’я нагадує, що під час дії воєнного стану спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності. Ця процедура буде діяти протягом воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Так, особам з інвалідністю для отримання соціальних виплат не потрібно проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності.

Проходити повторний огляд треба буде не пізніше шести місяців після припинення/скасування дії воєнного стану.

Також протягом періоду воєнного стану та шести місяців після його припинення/скасування українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування.

При цьому лікарі не мають права вимагати від пацієнта прибути особисто на повторний огляд під час дії воєнного стану.

Діти та дорослі з інвалідністю можуть отримувати без проходження повторного огляду ЛКК та МСЕК:

соціальні виплати

реабілітаційні послуги та допоміжні вироби

засоби інконтиненції

освітні послуги

відповідні пільги

Для встановлення інвалідності за спрощеною системою:

українці мають право звертатися до МСЕК заочно та незалежно від місця проживання чи перебування;

медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладу охорони здоров’я після діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів за наявності відомостей, які підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених вродженими вадами, захворюваннями або травмами.

Лікар, зокрема сімейний, до якого звертається особа, має видати довідку за формою 088\о.