Фахівці Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицьової хірургії Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит виправили 10-річному Славі важку вроджену ваду – ущелину піднебіння.

Про це співробітники Центру повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– У перший рік життя Славі оперували цю ваду, але хлопець опинився в складних життєвих обставинах, про нього нікому було піклуватися, тому виникли ускладнення і дефект відновився, – пишуть медики.

За їхніми словами, піднебіння постраждало настільки, що хлопчикові було важко їсти, їжа потрапляла в ніс, він відставав у розвитку, навіть перестав розмовляти – через дефект було важко формувати звуки.

Нині Слава навчається в школі-інтернаті в Нагуєвичах, а в лікарню він потрапив із соціальною працівницею Аліною. Саме вона знайшла Центр, піклується про хлопчика, його лікування та догляд після операції.

Медики зазначають, що після першої операції залишилися великі рубці, вони ускладнювали завдання хірургам. Але ретельне планування і підготовка зробили своє – фахівцям вдалося виконати повне закриття вторинного дефекту піднебіння і відновити анатомію.

– Дефект вдалося закрити власними тканинами дитини, далі на нашого пацієнта чекає багато роботи з логопедом та ортодонтом, але надія на повне одужання у хлопчика є, – каже хірург Христина Погранична.

Доки Слава набирався сил після виписки, Аліна подбала про те, щоб у нього була збалансована дієтична їжа. Поруч також була бабуся хлопчика.

На черговому контрольному огляді лікарі зняли шви і підтвердили свій прогноз про одужання.

Джерело: Центр ДЩЛХ