Попри травму та тривале лікування, український захисник із позивним Макоша повернувся до лав ЗСУ захищати Батьківщину. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

– У мирному житті 37-річний Олександр Маковей із Хмельницького – маляр-штукатур. Контракт із ЗСУ підписав у 2009 році, – йдеться в повідомленні.

У 2014-му вирушив у район бойових дій – спершу до Слов’янська, а потім до Донецького аеропорту та ще до кількох найгарячіших на той час напрямків. Однак після контузії був змушений піти зі служби.

Попри минулі травми, після 24 лютого Олександр боронив Україну спершу на Київщині, а потім на Сході – у районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

Під час одного з мінометних обстрілів боєць дістав вогнепальне поранення тазу та нижніх кінцівок.

Невідкладну медичну допомогу та перше лікування Олександру надали в Краматорську, а потім був довгий шлях відновлення в Дніпрі та Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни, переніс вісім оперативних втручань.

– Уже на початку квітня цього року, незважаючи на довгий шлях лікування та реабілітації, Олександр повернувся до своєї частини на Сході України для подальшого захисту держави від окупантів, – повідомили в МОЗ

Олександр Маковей – повний кавалер ордена За мужність 1-го ступеня, він також відзначений нагородою міністра оборони за військову доблесть.