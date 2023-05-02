Отоларингологи лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова врятували тримісячного малюка, який через рідкісну вроджену патологію не міг дихати носом.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Максим з’явився на світ три місяці тому. Про аномалії внутрішньоутробного розвитку до народження відомо не було. Вагітність протікала добре. Тому те, що немовля не змогло самостійно дихати, стало шоком, – пишуть медики.

За їхніми словами, новонародженого одразу перемістили в реанімацію, де підключили до апаратів. У немовляти було діагностовано повну кісткову атрезію хоан – небезпечну для життя патологію дихальних шляхів.

Атрезія хоан – це зрощення носових отворів. Хоани – це внутрішні ніздрі. Така вроджена аномалія зустрічається в одного із семи тисяч новонароджених. За часткового зрощення дитина страждає від недоотримання кисню і має високий ризик розвитку пневмонії та навіть смерті.

У випадку ж Максима йдеться про повне перекриття носових отворів. Єдиний шанс зберегти життя крихітки – виправити ваду хірургічно.

Як повідомляють співробітники клініки, після десяти днів у реанімації Максима прооперували. Під час хірургічного втручання фахівці отоларингологічного відділення зробили в носі малюка отвори і зафіксували їх спеціальними трубками, щоб дихальні шляхи знову не заросли.

У лікарні під наглядом неонатологів Максим провів місяць. Весь цей час хлопчик харчувався за допомогою зонда.

Зараз тримісячний Максим дихає та їсть самостійно, добре набирає вагу.

Малюка щотижня привозять до лікарні для розширення носових отворів і проведення профілактичного чищення. Це обов’язкова процедура – щоб внутрішні ніздрі знову не закрилися. Її проводитимуть, доки хлопчику не виповниться шість місяців.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова