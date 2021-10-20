У Франції починає погіршуватися ситуація з коронавірусом, проте про п’яту хвилю епідемії говорити поки що зарано.

Таку тезу озвучив представник французького уряду Габріель Атталь.

– Нехай це і дуже невелике зростання, цього варто було очікувати. Але необхідно бути напоготові, – зазначив Габріель Атталь.

Він звернувся до французів та закликав їх завершити етап вакцинації, зробивши друге щеплення.

Нині депутати французького парламенту розпочали розглядати можливість продовження дії карантинних заходів, запроваджених ще у березні 2020 року, до липня 2022-ого.

В Україні ж нині вже розпочалася чергова хвиля поширення коронавірусу.

Згідно з оновленою інформацією МОЗ, у країні за добу виявили майже 19 тис. нових випадків хвороби. Також у країні щодня близько 500 людей помирає від вірусу.

Громадян закликають активніше вакцинуватися, а також дотримуватися карантинних заходів. Через значне навантаження на медичну систему країні загрожує посилення обмежувальних заходів, їх можуть ухвалити найближчим часом.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Le Figaro