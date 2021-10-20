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П’ята хвиля Covid-19 – влада Франції вважає, що про неї поки що зарано говорити

20 Жовтня 2021, 11:24 Людмила Грубнік
П’ята хвиля Covid-19 – влада Франції вважає, що про неї поки що зарано говорити
Джерело: Depositphotos

У Франції починає погіршуватися ситуація з коронавірусом, проте про п’яту хвилю епідемії говорити поки що зарано.

Таку тезу озвучив представник французького уряду Габріель Атталь.

– Нехай це і дуже невелике зростання, цього варто було очікувати. Але необхідно бути напоготові, – зазначив Габріель Атталь.

Він звернувся до французів та закликав їх завершити етап вакцинації, зробивши друге щеплення.

Нині депутати французького парламенту розпочали розглядати можливість продовження дії карантинних заходів, запроваджених ще у березні 2020 року, до липня 2022-ого.

В Україні ж нині вже розпочалася чергова хвиля поширення коронавірусу.

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Згідно з оновленою інформацією МОЗ, у країні за добу виявили майже 19 тис. нових випадків хвороби. Також у країні щодня близько 500 людей помирає від вірусу.

Громадян закликають активніше вакцинуватися, а також дотримуватися карантинних заходів. Через значне навантаження на медичну систему країні загрожує посилення обмежувальних заходів, їх можуть ухвалити найближчим часом.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Le Figaro

Теги
Коронавірус Covid-19 , Франція
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