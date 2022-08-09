У Республіці Молдова офіційно підтверджений перший випадок інфікування на мавпячу віспу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила міністр охорони здоров’я країни Ала Немеренко.

– Пацієнт госпіталізований в СКБІ “Toma Ciorb”, а зібраний і проведений в лабораторії АНСП аналіз підтвердив позитивний RT-PCR тест на віспу мавп, – написала глава відомства.

За її словами, з’ясувалося, що пацієнт контактував з чоловіком з підтвердженою віспою з США. Епідеміологічне розслідування триває.

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Джерело: Ala Nemerenko