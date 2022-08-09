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Пацієнт контактував з іноземцем: у Молдові перший випадок мавпячої віспи

9 Серпня 2022, 13:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
віспа
Джерело: Depositphotos

У Республіці Молдова офіційно підтверджений перший випадок інфікування на мавпячу віспу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила міністр охорони здоров’я країни Ала Немеренко.

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– Пацієнт госпіталізований в СКБІ “Toma Ciorb”, а зібраний і проведений в лабораторії АНСП аналіз підтвердив позитивний RT-PCR тест на віспу мавп, – написала глава відомства.

За її словами, з’ясувалося, що пацієнт контактував з чоловіком з підтвердженою віспою з США. Епідеміологічне розслідування триває.

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Джерело: Ala Nemerenko

Теги
Мавпяча віспа Молдова
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