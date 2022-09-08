Міністерство охорони здоров’я Єгипту повідомило в середу, 7 вересня, про реєстрацію першого випадку зараження вірусом мавпячої віспи у 42-річного чоловіка, який регулярно їздив до Європи і має посвідку на проживання в одній з європейських країн.

– Чоловіка помістили в ізолятор в лікарні, – йдеться в повідомленні МОЗ найбільш густонаселеної країни арабського світу.

Нагадаємо, що в кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що хвороба, яка зазвичай не є смертельною, була виявлена в семи країнах Близького Сходу та Магрибу.

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Число випадків віспи мавп збільшилася з травня в Західній і Центральній Африці, де вона вже була ендемічною.

24 липня ВООЗ оголосила найвищий рівень тривоги, класифікуючи віспу мавп як надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення, поряд з Covid-19.

З травня в усьому світі від мавпячої віспи померло 18 осіб.

Під час глобального спалаху було зареєстровано понад 50 тис. випадків, хоча передача вірусу сповільнюється в осередках поширення в Європі та Сполучених Штатах.