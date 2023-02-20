Фахівці Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська зробили одразу дві життєво важливі операції на серці 79-річному пацієнту.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Пацієнт поступив до ЦМКЛ у важкому стані з діагнозом: гострий інфаркт міокарда та повна атріо-вентрикулярна блокада. Госпіталізований у відділення інтервенційної кардіології, радіології та кардіохірургії, – пишуть медики.

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За їхніми словами, після консультації heart team (кардіолог, кардіохірург та анестезіолог) найкращим методом лікування були обрані коронарне шунтування та імплантація штучного водія ритму серця.

Шунтування коронарних судин – операція, при якій судини, уражені атеросклерозом, потрібно обійти для нормалізації кровопостачання до серця.

При шунтуванні уражені частини коронарних артерій не видаляються, а створюється своєрідний міст. Це коли хірурги знаходять сприятливий сегмент артерії (не уражений бляшками або уражений мінімально) і з ноги пацієнта беруть вену, один кінець якої вшивають до сприятливої частини артерії.

Такі мости забезпечують процес постачання крові до серця, тому пацієнт виліковується прямо під час операції.

Штучний водій ритму серця – це імплантований пристрій, який моніторить серцевий ритм і відповідно до потреб серця посилає електричні імпульси, які викликають його скорочення.

За словами медиків, пацієнт вже виписаний додому.

Джерело: Івано-Франківська ЦМКЛ