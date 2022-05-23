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Пацієнти на ізоляції і отримують лікування: перші випадки мавпячої віспи в Данії та Шотландії

23 Травня 2022, 17:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Пацієнти на ізоляції і отримують лікування: перші випадки мавпячої віспи в Данії та Шотландії
Джерело: Depositphotos

Перші випадки зараження мавпячою віспою виявили медики Данії та Шотландії.

Так, експерти Інституту сироваток Данії повідомили, що інфекція виявлена у чоловіка, який повернувся з поїздки на острів Гран-Канарія. У хворого легкі симптоми, він знаходиться вдома на ізоляції. Наразі медики з’ясовують, з ким пацієнт контактував.

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– Загалом данцям нема про що турбуватися. Ми прекрасно обізнані про спалах. Оскільки вперше спостерігаємо більш широке поширення хвороби за межами Африки, ми не можемо заздалегідь передбачити, скільки людей може бути заражено, – йдеться в повідомленні.

Про один випадок зараження також повідомив і МОЗ Шотландії.

Зараз дивляться

– Мавпяча віспа  була підтверджена в однієї людини в Шотландії. Вона отримує догляд і лікування, відповідні її стану, ведеться відстеження контактів, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що в Україні випадків інфікування мавпячою віспою не зафіксовано.

Джерело: Інститут сироваток Данії,  МОЗ Шотландії

Теги
Данія, лікування, Мавпяча віспа, Медики, Шотландія
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