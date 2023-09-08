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Пацієнти не отримували належної допомоги: МОЗ запропонує звільнити деяких керівників лікарень

8 Вересня 2023, 12:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Пацієнти не отримували належної допомоги: МОЗ запропонує звільнити деяких керівників лікарень
Джерело: Pexels

Після серії нарад із профільними керівниками системи охорони здоров’я, МОЗ спільно з НЗСУ має намір звернутися до місцевої влади з пропозицією звільнити керівників низки лікарень за нераціональне використання фінансових коштів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

– Цього року НСЗУ виділяє на лікування хворого з інсультом від 15 до 131 тис. грн залежно від обсягу наданої допомоги, – ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що цих коштів достатньо для закупівлі тромболітичних лікарських засобів, своєчасного здійснення діагностичних заходів та ендоваскулярного втручання.

Вчасне застосування тромболітичної терапії дає змогу мінімізувати наслідки інсульту для пацієнта та є критично важливим процесом під час лікування.

– Однак, за даними НСЗУ, відсоток проведення тромболітичної терапії по всій Україні становить близько 8%, – йдеться в повідомленні.

У МОЗ вважають, що такі показники виникають через неефективні закупівлі препаратів керівництвом лікарень та непроведення коректного лікування персоналом.

Через відсутність запасів тромболітичних лікарських засобів у лікарнях пацієнт має закуповувати їх або самостійно, або отримувати неефективний замінник.

– Ми детально проаналізували ситуацію і бачимо, що щодо деяких керівників є питання. Щодо них будуть відповідні звернення до обласної ради про необхідність звільнення з посади, – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Особлива увага – своєчасній діагностиці гострого мозкового інсульту та подальшій реабілітації.

Якщо ще три роки тому комп’ютерний томограф був рідкістю, то зараз МОЗ вдалося закупити і поставити в медустанови понад 200 одиниць цього обладнання.

У комплексному наданні послуг пацієнту має відбуватися така послідовність дій: госпіталізація, проведення діагностики, тромболітична терапія або ендоваскулярні втручання та реабілітація.

Лише при виконанні повного циклу пацієнт може отримати кращі прогнози на лікування, а лікарня – відповідне фінансування наданих послуг, наголосили в МОЗ.

Джерело
МОЗ
Теги
Інсульт звільнення Лікарні Ліки лікування МОЗ України
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