Пандемія коронавірусу, ймовірно, підходить до свого завершення. Однак так вважають не усі спеціалісти. Генеральний директор фармацевтичної компанії Moderna Стефан Банкел в інтерв’ю одному з видань висловив припущення щодо фіналу пандемії. – Я думаю, що існує 80% ймовірність того, що в міру еволюції штаму Омікрон чи загалом Covid-19, ми побачимо все менш і менш вірулентні віруси, – заявив він. Банкел додав, що існує й інший сценарій, ймовірність якого 20%. У ньому припускають, що світ побачить наступну мутацію, яка є більш вірулентною, ніж Омікрон. Експерт наголосив, що попри відносну м’якість перебігу захворюваності на штам Омікрон, через нього щодня помирають тисячі людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за останні сім днів у всьому світі було зареєстровано 15,47 млн нових випадків захворювання і 73 162 випадки смерті за цей період.

Нещодавно представники ВООЗ повідомили, що пандемія коронавірусу у світі ще не закінчилася, адже можуть з’явитися нові штами Covid-19.

Станом на 16 лютого в Україні зафіксували 31 513 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 27 684 людям, а померли – 310 пацієнтів.

Найбільше хворих було у м. Київ, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.