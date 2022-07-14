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Пандемія ще не завершилась! Захворюваність на Covid-19 зростає по всьому світу

14 Липня 2022, 15:20
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

ВООЗ продовжує фіксувати зростання захворюваності на Covid-19 у світі.

За минулий тиждень рівень захворюваності на коронавірус у світі зріс на 6%, повідлмляє в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У період з 4 до 10 липня захворюваність на Covid-19 впала лише в американському та африканському регіонах – на 1% і 33% відповідно. Решта країн світу показала зростання кількості заражень, найвищий показник захворюваності зріс у західній частині Тихоокеанського регіону (на 28%) та Східному Середземномор’ї (на 25%).

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Загалом за тиждень у світі було виявлено понад 5,7 млн випадків захворювання на Covid-19.

Кількість смертей від коронавірусу зросла у Східному Середземномор’ї та Південно-Східній Азії  на 78% та 23% відповідно.

Загалом за тиждень у світі від Covid-19 померло блиько 9,8 тис. людей.

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За весь період пандемії у світі виявлено понад 553 млн випадків зараження коронавірусом та понад 6,3 млн смертей від наслідків захворювання.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Коронавирус Covid-19
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