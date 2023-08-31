Павло Козак – ментор Національного реабілітаційного центру Незламні – допомагає пацієнтам перемогти свою травму: адаптуватися та активно жити на кріслі колісному. Сам він на ньому з 12-річного віку.

Хлопець пошкодив хребет, коли впав з дерева. Проте не зневірився, не опустив руки, хоча всякого бувало.

– Після травми все доводилося опановувати самому. Дещо вдавалося зробити не через дні, а через місяці й роки, – згадує Павло.

Хлопець прийшов у професійний спорт, став чемпіоном України та Європи з паверліфтингу. Причому золото виборює не лише на змаганнях паралімпійців, а й серед здорових спортсменів.

Тепер живе за принципом Навчився сам – навчи інших. Він консультує хлопців та дівчат із інвалідністю, допомагає їм підібрати крісла колісні, навчає техніці переміщення, подоланню перешкод та підтримує морально.

Хтось завдяки його настановам вперше за довгий час зміг самостійно поголитися, а хтось – уже взяв участь у спортивних змаганнях ветеранів Invictus Games.

– Вірте в себе, піднімайте планку і не заганяйте себе в рамки, – переконує підопічних Павло.

До речі, менторська програма, яку реалізують у Львові – це спільний грантовий проєкт IREX in Ukraine та Українського фонду швидкого реагування.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова