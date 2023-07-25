Згідно з новим дослідженням, пелюстки жоржин містять три речовини, які у поєднанні можуть допомогти людям з переддіабетом або діабетом контролювати рівень цукру в крові.

Це відкриття вчених з Університету Отаго в Новій Зеландії може допомогти мільйонам людей у всьому світі, які не мають доступу до дорогих і часто недоступних ліків.

У 2015 році автори дослідження з Університету Отаго встановили, що харчовий флавоноїд під назвою бутеїн може зменшити запалення мозку, а в поєднанні з двома іншими флавоноїдами відіграє важливу роль у зниженні рівня цукру в крові.

І бутеїн, і дві інші необхідіні речовини, що підсилюють його дію, разом містяться лише у пелюстках жоржин.

Дослідження опубліковане в журналі Oxford Academic Life Metabolism.

Автор дослідження доктор Олександр Тупс розказав, що експерти вирощували жоржини для експерименту на крайньому півдні Нової Зеландії.

Екстракт, що містить бутеїн, успішно випробували на мишах. А згодом випробування на людях показали, що екстракт не викликає жодних побічних ефектів і є ефективним.

З того часу команда запатентувала своє відкриття, опублікувала результати та вивела на ринок екстракт для покращення контролю рівня цукру в крові з пелюсток жоржин.

Доктор Томас Лутц, професор фізіології Цюріхського університету, який не брав участі в дослідженні, зазначив, що існують й інші рослинні екстракти, які були ідентифіковані та досліджені, але “питання завжди полягає в доступності, ефективності та потенційній токсичності”.

– У цих аспектах я бачу велику цінність відкриття новозеландських учених, – сказав доктор Лутц.

Олександр Тупс зазначив, що контроль рівня цукру в крові може бути не єдиною функцією молекул жоржини.

– Оскільки екстракт жоржини виявився перспективним і для поліпшення роботи мозку, ми зараз проводимо клінічне дослідження на людях із синдромом хронічної втоми або тривалим синдромом Covid-19, – сказав Тупс.

За його словами, йдеться не про ліки (з юридичної точки зору), а про харчові добавки. Це може сприяти їхньому широкому використанню.

Джерело: Medical News Today